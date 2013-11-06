Из-за дождя утром 6 ноября были затоплены пешеходные переходы, парализовано движение транспорта в Минске

Новости Беларуси. Столица оказалась во власти непогоды. Утром сильный дождь парализовал движение транспорта сразу на нескольких улицах Минска. Уровень воды на некоторых участках дорог достигал 30 сантиметров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Заложниками ситуации стали не только автомобилисты, но и пешеходы. Так, во власти стихии оказались подземные переходы на улице Куйбышева. Откачивать воду пришлось с помощью спецтехники. Впрочем, днем погода наладилась и ситуация в городе нормализовалась.