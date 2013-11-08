Самый мощный тайфун в истории обрушился на Филиппины. Эвакуированы более 125 тысяч человек

Новости Филиппин. Ураган «Хайян» обрушился на Филиппины. Сила ветра достигает 87 метров в секунду, при порывах – до 105. Ветер срывает крыши и поднимает в море пятиметровые волны. Затоплены улицы прибрежных городов. В 22 провинциях отменены уроки в школах, прекращено воздушное и морское сообщение.

Более 125 тысяч человек были вынуждены бросить свои дома. Жителей Филиппин размещают в эвакуационных центрах.

Сообщается о трёх погибших. В провинции Суригао-дель-Сур в результате падения электрического столба погиб мужчина. Жертвами стихии стали женщина с ребёнком. По имеющимся данным ребёнок утонул.

Метеорологи считают, что «Хайян» станет самым мощным тайфуном за всю историю метеонаблюдений. Над Филиппинами стихия будет бушевать ещё дня, после чего тайфун направится в сторону Вьетнама и Лаоса.

По мнению Джеффа Мастерса, специалиста американской частной метеорологической компании, ущерб от тайфуна будет катастрофическим. В то же время ураган движется настолько стремительно, что не должен вызвать продолжительные ливни и наводнения, которые являются основной причиной гибели людей во время тропических тайфунов на Филиппинах.