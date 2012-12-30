В Индии поезд раздавил стадо слонов

Новости Индии. Пять слонов погибли в результате ДТП в индийском штате Орисса. Как сообщают местные СМИ, в стадо, которое переходило железнодорожные пути, врезался поезд.

Сотрудники лесного хозяйства настаивают, что предупреждали железнодорожников о том, что на данной территории мигрируют слоны.

В Индии в дорожно-транспортных происшествиях ежегодно гибнут десятки слонов. Так, в сентябре 2010 года скорый товарный поезд раздавил насмерть семь слонов в восточной Индии (штат Западная Бенгалия). Трагедия произошла в момент, когда животные пытались вытащить двух своих детенышей, застрявших на рельсах. Тогда сотни местных жителей приняли участие в демонстрациях против гибели слонов по вине людей.