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В Индии поезд раздавил стадо слонов

30 декабря 2012 17:48
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Новости Индии. Пять слонов погибли в результате ДТП в индийском штате Орисса. Как сообщают местные СМИ, в стадо, которое переходило железнодорожные пути, врезался поезд.

Сотрудники лесного хозяйства настаивают, что предупреждали железнодорожников о том, что на данной территории мигрируют слоны.

В Индии в дорожно-транспортных происшествиях ежегодно гибнут десятки слонов. Так, в сентябре 2010 года скорый товарный поезд раздавил насмерть семь слонов в восточной Индии (штат Западная Бенгалия). Трагедия произошла в момент, когда животные пытались вытащить двух своих детенышей, застрявших на рельсах. Тогда сотни местных жителей приняли участие в демонстрациях против гибели слонов по вине людей.

# происшествия # Несчастный случай

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