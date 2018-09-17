В Гродно в лифте парень приставал к несовершеннолетней. Его спугнул отец девушки

Новости Беларуси. В Гродно молодой парень приставал к несовершеннолетней в лифте. Девушке на выручку пришёл отец.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, 24-летний парень оказался в лифте вместе с 17-летней девушкой. Не устояв перед привлекательностью юной особы, гражданин позволил себе схватить её за грудь и иные части тела.

Когда лифт остановился, девушка начала кричать и звать на помощь. Крики услышал отец несовершеннолетней, который прибежал выяснить происходящее. Появление мужчины спугнуло молодого человека.

Отец потерпевшей вызвал правоохранителей. Прибывшие милиционеры задержали злоумышленника, который, как стало известно, жил в том же доме, где совершил правонарушение.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Летом 2018 года в Гродно юноша пытался познакомиться с девушкой и не смог стерпеть отказ.