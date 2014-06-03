В Гродно парень на спор станцевал на чужой Mazda и заработал уголовное дело

Новости Беларуси. Танцы на крыше чужого автомобиля обойдутся 24-летнему жителю Гродно в 8 миллионов белорусских рублей. Именно столько составил ущерб, нанесенный молодым человеком.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он поспорил с друзьями, что средь бела дня без труда может попрыгать на чужом авто.

Александр Мельников, заместитель начальника Ленинского РОВД г.Гродно:

Сказано – сделано, через пару десятков секунд нетрезвый подозреваемый вовсю «танцевал» на чужой транспортном средстве, сильно повредив капот и крышу. Причиненный ущерб оценен на сумму почти в восемь миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.205 УК РБ «хулиганство».

Как показывает практика, споры не всегда заканчиваются благополучно для всех участников событий.

Так, несколько лет назад сомнительное пари стоило молодому человеку жизни. Разгорячённые весенним солнцем двое молодых людей поспорили: кто быстрее переплывёт Свислочь. Не долго думая, парни бросились в еще холодную воду. До противоположного берега смог добраться только один. Подробности вы узнаете из видео.