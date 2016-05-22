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В Гродно пациент больницы скорой помощи выпал из окна и разбился

22 мая 2016 11:53
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Новости Беларуси. Мужчина выпал из окна гродненской больницы скорой медицинской помощи. Трагедия произошла вечером в пятницу.

41-летний мужчина был пациентом больницы,

проходил лечение в травматологическом отделении, расположенном на восьмом этаже.

Сергей Шершеневич, официальный представитель Управления Следственного комитета по Гродненской области:
Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту смерти 41-летнего мужчины, тело которого обнаружено вечером 20 мая под окнами учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Гродно» по ул. Советских Пограничников, 115. В ходе осмотра места происшествия телесных повреждений, указывающих на криминальный характер его смерти, не обнаружено. 

Как рассказали в Следственном комитете, основной версией произошедшего является самоубийство. 

Что толкнуло мужчину на отчаянный шаг, предстоит выяснить.

# происшествия # Самоубийство # Сергей Шершеневич

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