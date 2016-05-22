В Гродно пациент больницы скорой помощи выпал из окна и разбился

Новости Беларуси. Мужчина выпал из окна гродненской больницы скорой медицинской помощи. Трагедия произошла вечером в пятницу.

41-летний мужчина был пациентом больницы,

проходил лечение в травматологическом отделении, расположенном на восьмом этаже.

Сергей Шершеневич, официальный представитель Управления Следственного комитета по Гродненской области:

Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту смерти 41-летнего мужчины, тело которого обнаружено вечером 20 мая под окнами учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Гродно» по ул. Советских Пограничников, 115. В ходе осмотра места происшествия телесных повреждений, указывающих на криминальный характер его смерти, не обнаружено.



Как рассказали в Следственном комитете, основной версией произошедшего является самоубийство.