В Гродно бездомные собаки «покусали» новый автомобиль Skoda

Новости Беларуси. Необычное происшествие в Гродно. Стая бездомных собак во дворе одного из жилых домов искусала, в прямом смысле этого слова, новенький автомобиль.



Глубокие царапины, вмятины. Следы от когтей и зубов по всему автомобилю. Как пишет «Вечерний Гродно», хозяйка, увидев эту картину, пришла в ужас.



«Вечерний Гродно», региональная газета:

Милицию вызвали соседи из дома напротив. Они услышали громкий лай и вой, а когда выглянули в окно, увидели, как по крыше и капоту машины прыгали дворняги и грызли автомобиль. Соседи испугались, что собаки повредят и их машину, которая стояла рядом. Пока они вышли на улицу и дождались правоохранителей, стая собак скрылась. Чуть позже выяснилось, что дворняги хотели добраться до бездомных котов. А когда не получилось, выместили злость.







Гродненские правоохранители признаются, что с подобной ситуацией сталкиваются впервые.



Ремонтировать автомобиль женщине придется за свои деньги. А вот дворняг-хулиганов пообещали отловить.

Также выяснилось, что автомобиль достался его хозяйке в качестве выигрыша в лотерею, который два года назад проводил местный гипермаркет. Но машина оказалась, прямо скажем, несчастливой: через две недели после розыгрыша машину исцарапали ключом, а за несколько часов до нападения собак девушка въехала на ней в дерево.