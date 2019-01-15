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Задержан иностранец, сбивший насмерть велосипедиста в Слуцком районе

15 января 2019 20:29
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Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ задержали водителя, который сбил велосипедиста в Слуцком районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Задержан иностранец, сбивший насмерть велосипедиста в Слуцком районе -1

Им оказался 51-летний житель иностранного государства. Напомним, 14 января грузовой автомобиль совершил наезд на местного жителя, который от полученных травм скончался.

Задержан иностранец, сбивший насмерть велосипедиста в Слуцком районе -4

Виновник ДТП скрылся с места аварии, однако в течение двух часов его фуру обнаружили на территории таможенного терминала. Проводится проверка.

# ДТП # происшествия # Фотофакт

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