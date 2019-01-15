Задержан иностранец, сбивший насмерть велосипедиста в Слуцком районе

Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ задержали водителя, который сбил велосипедиста в Слуцком районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Им оказался 51-летний житель иностранного государства. Напомним, 14 января грузовой автомобиль совершил наезд на местного жителя, который от полученных травм скончался.