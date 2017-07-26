В Гродненском районе задержаны трое нелегалов из Индии, которые хотели попасть в Евросоюз

Новости Беларуси. Канал незаконной миграции из Индии в Евросоюз пресекли белорусские пограничники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
25 июля в Гродненском районе на контрольной полосе сотрудники пограничной группы обнаружили следы в направлении госграницы.
Как выяснилось позже, нарушителей было трое – все они граждане Индии. Выходцы из Южной Азии планировали через нашу страну попасть во Францию. В Беларусь злоумышленники прилетели, воспользовавшись групповой туристической визой. На этом законная часть маршрута путешественников завершилась.
Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:
Задержаны так же и организаторы, пытавшиеся наладить нелегальный канал доставки мигрантов из Индии в страны Европейского союза. Они занимались организационными вопросами и оказывали содействие нелегалам в незаконном пересечении границы,
налаживали связь с потенциальными клиентами, находили транспорт, планировали маршрут,
доставляли нелегалов в непосредственно пограничную зону и далее к месту запланированного нарушения государственной границы Республики Беларусь.
Это уже вторая попытка организации канала незаконной миграции граждан Индии, пресеченная белорусскими пограничниками в 2017 году. Всего задержаны четыре организатора данной противоправной деятельности.
В Щучинском районе задержаны 11 граждан Вьетнама, пытавшиеся незаконно пересечь белорусско-литовскую границу