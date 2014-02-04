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В Гродненской области браконьеры застрелили благородного оленя

04 февраля 2014 13:28
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Новости Беларуси. В Гродненской области браконьеры застрелили благородного оленя. Мертвого зверя работники инспекции охраны животного и растительного мира обнаружили в лесу. Видимо, браконьеры охотились ночью и добычу просто не нашли.

Виновными оказались местные жители, к слову, не имеющие разрешения на охоту. Кроме штрафа в несколько миллионов браконьерам грозит до 6 лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Ашаев, заместитель начальника Гродненской областной инспекции охраны животного и растительного мира:
Ущерб, причиненный государству, составил 190 базовых величин, что составляет на сегодняшний день 24 миллиона 700 тысяч рублей. По данному факту материалы были направлены в Дятловский РОВД для дачи правовой оценки. Также за данное нарушение предусмотрено наказание уголовное по части 4 статьи 282 Уголовного Кодекса Республики Беларусь.

# происшествия # Браконьерство в Беларуси

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