Новости Беларуси. В Гродненской области браконьеры застрелили благородного оленя. Мертвого зверя работники инспекции охраны животного и растительного мира обнаружили в лесу. Видимо, браконьеры охотились ночью и добычу просто не нашли.

Виновными оказались местные жители, к слову, не имеющие разрешения на охоту. Кроме штрафа в несколько миллионов браконьерам грозит до 6 лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Ашаев, заместитель начальника Гродненской областной инспекции охраны животного и растительного мира:

Ущерб, причиненный государству, составил 190 базовых величин, что составляет на сегодняшний день 24 миллиона 700 тысяч рублей. По данному факту материалы были направлены в Дятловский РОВД для дачи правовой оценки. Также за данное нарушение предусмотрено наказание уголовное по части 4 статьи 282 Уголовного Кодекса Республики Беларусь.