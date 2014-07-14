Трехлетняя девочка ожила на собственных похоронах

Новости Филиппин. Трехлетняя девочка проснулась во время приготовлений к ее похоронам.
Несколько дней малютка мучалась от лихорадки. А в минувшую субботу девочка вовсе перестала подавать признаки жизни. Родители сочли дочку мертвой.
На следующий день во время подготовки к отпеванию в местной церкви кто-то из соседей поднял крышку гроба и увидел, что ребенок шевелится. Пульс девочки проверили, и оказалось, что она жива.
Шокированные родители дали ребенку воды и отвезли в больницу, после чего – домой. Все это время девочка находилась в неподвижном состоянии.
Родственники ищут квалифицированных медиков, которые смогут оказать ребенку помощь.
Напомним, осенью прошлого года подобная ситуация произошла в Китае. Согласно заключению медперсонала одной из больниц китайской провинции Аньхой, ребёнок скончался. Перед кремацией малыш неожиданно заплакал. Из крематория ожившего ребёнка доставили в медучреждение.