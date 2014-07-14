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Трехлетняя девочка ожила на собственных похоронах

14 июля 2014 14:58
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Новости Филиппин. Трехлетняя девочка проснулась во время приготовлений к ее похоронам.

Несколько дней малютка мучалась от лихорадки. А в минувшую субботу девочка вовсе перестала подавать признаки жизни. Родители сочли дочку мертвой.

На следующий день во время подготовки к отпеванию в местной церкви кто-то из соседей поднял крышку гроба и увидел, что ребенок шевелится. Пульс девочки проверили, и оказалось, что она жива.

Шокированные родители дали ребенку воды и отвезли в больницу, после чего – домой. Все это время девочка находилась в неподвижном состоянии.

Родственники ищут квалифицированных медиков, которые смогут оказать ребенку помощь.

Напомним, осенью прошлого года подобная ситуация произошла в Китае. Согласно заключению медперсонала одной из больниц китайской провинции Аньхой, ребёнок скончался. Перед кремацией малыш неожиданно заплакал. Из крематория ожившего ребёнка доставили в медучреждение.

# происшествия # Гибель детей

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