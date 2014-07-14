На Камчатке погибли два белорусских альпиниста. Расследование СТВ

Новости Беларуси. Судя по всему, на вулкан Сергей и Андрей поднимались в связке. Обоим за 30. Сергей - кибернетик, Андрей - преподаватель механико-математического факультета. Познакомились незадолго до поездки, в Интернете, на портале, который объединяет любителей активного отдыха. Но перед тем, как пойти в горы, провели несколько совместных тренировок. Каждый из них отлично знал, чего может стоить неготовность партнера.

За плечами Сергея Франковского (он был руководителем группы) множество таких походов. Этот вулкан далеко не самый грозный в его послужном списке. Он не просто был опытным скалолазом, он обучал начинающих любителей гор. Писал песни про альпинизм и заразительно смеялся.

Александр Смирнов, руководитель клуба альпинистов:

Мне показывал свой маршрут. Я пожелал им удачи и отправил их. В принципе, был уверен, что все будет хорошо. Он отличался очень креативным мышлением и быстрым решением, умел импровизировать. Не любил рисковать излишне, но при этом на небольшой риск мог пойти. Был очень образованным, начитанным, интеллигентным человеком. Жена была с ним в походе, она его поддерживала во всех начинаниях, ходила с ним в горы.

Отдохнуть на Камчатку приехали компанией 8 человек. Три женщины и пятеро мужчин. В среду подобрались к вулкану Камень. Шестеро остались в домике на седловине. Двое отправились покорять вершину.

Последний раз их видели на гребне. Вечером. К назначенному времени Андрей с Сергеем не вернулись. Оставшимся казалось, что ночью слышали их голоса, но поиски собственными силами не дали результата. Чтобы вызвать подмогу, пришлось добраться до зоны действия сотовой связи. А это 30 км.

Александр Путянин, начальник поисково-спасательной операции (Россия):

Нам поступил звонок с района группы вулканов. Сказали, что два человека - альпинисты, пошли на вулкан Камень. Вулкан очень сложный - склон ледово-снежный.

Поисковая операция заняла четыре дня. Вначале осмотрели местность с воздуха. Затем высадились на вулкан.

Пресс-служба СК по Камчатскому краю:

Установлено, что туристы были связаны между собой альпинистским снаряжением. По предварительной версии, один из мужчин, сорвавшись с ледника, потянул за собой своего напарника, в результате чего оба упали с высоты.

Юлия Ананьева, начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Камчатскому краю:

Поисковая операция продлилась 4 дня. Вечером по камчатскому времени тела будут спущены в базовый лагерь. Если позволит погода, завтра в район происшествия вылетит вертолет МЧС, который доставит тела в Петропавловск-Камчатский.

Доставить погибших в базовый лагерь, пока не удалось. Не позволяет погода. Очередную попытку предпримут утром. Друзья и жены уже добрались до города. Дипломаты готовы оказать помощь нашим соотечественникам. За развитием событий непрерывно следят в отделении белорусского посольства.

Владимир Максимов, руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Хабаровске:

Если люди пошли на такое сложное восхождение, хотя на Камчатке альпинисты сами не рискуют в эту гору подниматься, то, я так думаю, у них какой-то опыт восхождения был. Как только мы получим полную информацию, тогда сможем подключиться и оказать необходимые консульские содействия. Будет сначала официальное опознание тел. На решить вопросы по захоронению. Конечно же, я думаю, в Республике Беларусь.

Что же на самом деле произошло на высоте 3400 метров, не знает никто. Скорее всего, один из альпинистов поскользнулся и утянул за собой второго.

Алексей Хорушко, член Президиума Белорусской ассоциации альпинистов:

Кто-то сказал, что группа пошла неправильно, кто-то сказал, что группа пошла неподготовленная, что погода была не такая. Это все такие очень сложные моменты, которые требуют для пониманию хотя бы какую-то информацию о том, как они шли, куда они шли, что они делали и какая у них была подготовка. Любое малейшее происшествие на высоте выше 2 тысяч метров может привести к необратимым последствиям.

Есть очень много случаев, когда ходят маршруты, и люди говорят: вот такой простой маршрут , так прошли его хорошо. А там, например, в прошлом или позапрошлом году погибли люди. Потому что были другие погодные условия.

Единственное, что можно сказать наверняка, это то, что белорусы перед походом не зарегистрировались ни в нашей федерации альпинизма, ни на месте - в так называемом ПСО - поисково-спасательном отряде.

С теми, кто в горах отвечает за безопасность, положено согласовывать маршрут.

Алексей Хорушко:

Всегда нужно зарегистрироваться. Да, они прося за это деньги. Да, очень часто это просто поборы ни за что, с одной стороны. Но, с другой стороны, если вы консультируетесь у людей, которые там постоянно живут, они могут даль очень актуальную информацию, посмотреть на вашу ветку маршрута и что-то выбрать. Могут сказать: вот здесь в этом году было плохо, в этом году очень много снега, поэтому, например, это нужно обходить.

Для альпинистской семьи Беларуси, эта трагедия не первая, но как всегда задела за живое. Каждый из них знает: на самый верх горы пускают не всех. Поэтому готовы поддержать друг, и, конечно, близких. У Андрея Круподерова остались дети - трехлетние близнецы, а у Сергея Франковского - сын.

Спасатели продолжают спуск тел погибших с 3400 м до базового лагеря, который расположен на высоте 3200 м. Затем будут назначены необходимые экспертизы для установления причины смерти, после чего будет принято процессуальное решение, возбуждать или нет уголовное дело.

На Камчатке начался сезон туристических походов к местным вулканам. Туристический сезон на Камчатке длится с июня по сентябрь.