Дзермант: в ЕС царят страх и паника – европейцы боятся поражения своей постмодернистской империи

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Большой резонанс вызвало, как всегда, откровенное интервью Александра Лукашенко для популярного блогера Марио Науфала. Оно было необычно тем, что американец, похоже, действительно хотел разобраться в том, что и почему думает наш Президент. Это очень отличается от заезженных сценариев западной прессы, когда могут задавать по нескольку раз одни и те же вопросы, но не с целью разобраться, а с целью очернить нашу страну и ее лидера. В этот раз получилось по-другому. Но почему? А потому что в самих США повеяли другие ветры, к власти пришла новая команда, полная, как мы видим, решимости разрубать старые узлы противоречий. Президент Трамп и его администрация очень резко взялись за дело, и это вызывает настоящее потрясение в западной политике. Да и не только в западной, если вспомнить выволочку Зеленского в Белом доме.