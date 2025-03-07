Дзермант: в ЕС царят страх и паника – европейцы боятся поражения своей постмодернистской империи

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.
Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
Большой резонанс вызвало, как всегда, откровенное интервью Александра Лукашенко для популярного блогера Марио Науфала. Оно было необычно тем, что американец, похоже, действительно хотел разобраться в том, что и почему думает наш Президент. Это очень отличается от заезженных сценариев западной прессы, когда могут задавать по нескольку раз одни и те же вопросы, но не с целью разобраться, а с целью очернить нашу страну и ее лидера.
В этот раз получилось по-другому. Но почему? А потому что в самих США повеяли другие ветры, к власти пришла новая команда, полная, как мы видим, решимости разрубать старые узлы противоречий. Президент Трамп и его администрация очень резко взялись за дело, и это вызывает настоящее потрясение в западной политике. Да и не только в западной, если вспомнить выволочку Зеленского в Белом доме.
Алексей Дзермант:
Но в ответах Александра Лукашенко я бы хотел обратить внимание на другое – на то, как Президент предостерегает от создания или углубления новых противоречий. Не секрет, что сейчас американцы рассматривают в качестве своего главного конкурента Китай. И будут пытаться путем уступок по Украине привлечь на свою сторону Россию.
Вроде бы проверенный план: когда так же США привлекли на свою сторону Китай, воспользовавшись идеологическими разногласиями китайских коммунистов с советскими, которых, конечно же, при более мудрой политике СССР можно было бы избежать.
Американцы вообще любят повторять ходы, которые однажды сработали. Почему бы не попробовать и сейчас? Тем более что союз России, Китая, Ирана, КНДР, да и Беларуси тоже, реально может создавать угрозу для безраздельного доминирования только одной страны, одной силы. Наш Президент убежден, что США не остановят и не справятся с Китаем. С Китаем, с Россией лучше договориться, найти точки соприкосновения и выйти из логики конфронтации в логику сотрудничества.
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