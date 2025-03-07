В Эстонии за февраль потребительские цены выросли более чем на 5%

Эстония стала лидером еврозоны по инфляции. По данным департамента статистики, в феврале потребительские цены выросли более чем на 5 % по сравнению с аналогичным месяцем 2024-го, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В годовом разрезе основное влияние оказали изменение биржевой цены на электричество, вступивший в силу автомобильный налог и подорожавшие продукты питания. Главный экономист ведущего эстонского банка заявил, что рост инфляции в прибалтийской стране побил рекорды и не собирается замедляться. Подобная тенденция повышения цен в начале 2025 года вызывает серьезное беспокойство среди эстонцев. Однако власти прибалтийского государства заняты больше внешней политикой, чем проблемами собственных граждан.