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Власти Польши заявили о стремлении получить доступ к ядерному оружию

07 марта 2025 19:44
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Польша стремится обезопасить себя ядерным оружием. Дональд Туск намерен принять участие в проекте Франции по распространению арсенала ядерного сдерживания в еврорегионе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Польши заявили о стремлении получить доступ к ядерному оружию-2

По словам польского премьера, переговоры с представителями Парижа по так называемому «ядерному зонтику» уже начались. В то же время, Дональд Туск подчеркнул, что необходимо провести очень тщательные консультации с Минобороны и генштабом Польши. Он намерен выяснить, что конкретно будет означать для Варшавы участие в такой инициативе. Напомним, что ранее Эммануэль Макрон предложил союзникам рассмотреть идею защиты Европы французскими ядерными силами, обосновывая это ростом угроз, в том числе со стороны России.

# Польша # Международная политика

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