Власти Польши заявили о стремлении получить доступ к ядерному оружию

По словам польского премьера, переговоры с представителями Парижа по так называемому «ядерному зонтику» уже начались. В то же время, Дональд Туск подчеркнул, что необходимо провести очень тщательные консультации с Минобороны и генштабом Польши. Он намерен выяснить, что конкретно будет означать для Варшавы участие в такой инициативе. Напомним, что ранее Эммануэль Макрон предложил союзникам рассмотреть идею защиты Европы французскими ядерными силами, обосновывая это ростом угроз, в том числе со стороны России.