Грузовик с песком опрокинулся на МКАДе: авария спровоцировала пробку на несколько километров

Новости Беларуси. Выехал ради безопасности на дороге и попал в опасную ситуацию.
Грузовик с песком для антигололедной обработки опрокинулся на Минской кольцевой автодороге и блокировал движение по двум полосам.
Это спровоцировало пробку на несколько километров. МАЗ дорожной службы двигался со стороны проспекта Независимости в направлении Логойского тракта. ДТП произошло около 15.00. На устранение последствий понадобилось около 2 часов.
Сначала многотонный грузовик пришлось поставить на колёса, а затем эвакуировать.
Участок дороги, где произошло ЧП, оказался излишне обработан песком, однако, автомобилистов, застрявших в длинной пробке, такой бонус не порадовал.
Кабина водителя изнутри оказалась сильно повреждена. Но сам мужчина не пострадал.
Предварительная причина аварии – неполадки с колесом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Андрей Шармалайкин, заместитель начальника ОГАИ Первомайского района:
Предварительно – выстрелило колесо одно. Автомашина, так как она гружёная, опрокинулась. Водитель не пострадал. В настоящее время причины технической неисправности устанавливаются.