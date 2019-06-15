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В Гомельской области за сутки утонули четверо мужчин

15 июня 2019 10:08
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Новости Беларуси. 14 июня в Гомельской области утонули четыре человека.  

По сведениям Гомельского ОУМЧС, первый случай произошёл примерно в час дня. 31-летний мужчина в Речице купался в Днепре и не смог выплыть на берег.  

Вторая трагедия случилась около половины седьмого вечера. Неподалёку от агрогородка Радуга Ветковского района в реке Сож утонул мужчина.  

Третий случай имел место в Мозыре. Примерно в девять часов вечера 18-летний парень ушёл под воду в Припяти.  

Четвёртое происшествие случилось возле города Чечерска. 29-летний молодой человек плавал в реке Сож и в какой-то момент пропал из виду. Тело мужчины не найдено, поиски продолжаются.  

В конце мая 2019 года в Климовичском районе за сутки утонули три ребёнка.  

Погибшим было 6, 11 и 13 лет – подробности здесь.  

# Утопления # происшествия

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