В Гомельской области за неделю один за другим сгорели 3 зерносушильных комплекса одного и того же производителя

Новости Беларуси. В Гомельской области всего за неделю один за другим сгорели три зерносушильных комплекса одного и того же производителя. Во всех случаях аграрии пытались высушить семена подсолнечника. Причем зачастую использовали комплексы не на полную мощность, но от пожара все равно не убереглись. Ущерб даже без учета простоев и потерь в сельхозпродукции уже оценивается в сотни миллионов рублей.

О необходимости обновления зерносушильного парка страны заговорили еще в начале 2000-х. Тогда же сразу несколько белорусских предприятий разработали свои собственные агрегаты. Правда, некоторые из них сыскали себе недобрую славу. Среди руководителей сельхозпредприятий даже выработалось правило: «Прежде, чем запустить зерносушильный комплекс, не забудь его застраховать».

Именно так поступили в «ГЖК Припять». На предприятии, специализирующемся на переработке семян рапса и подсолнечника, за три дня зерносушильные комплексы горели дважды. Причем оба комплекса схожей модели от одного производителя установлены в 2011 и 2012 годах. Общий ущерб, по предварительным оценкам, – более 300 миллионов рублей.

Сергей Бугук, и.о. директора сельхозпредприятия «ГЖК Припять»:

Мы наслышаны обо всех этих пожарах. Всегда работаем с заниженными параметрами. То есть лучше медленнее сушить, зато возгорания не будет. Если мы можем работать на подсолнечнике с максимальной температурой 110 градусов, то у нас было всего лишь 65.

Точную причину пожаров назовут ближе к концу недели, когда завершит работу специальная комиссия. А между тем, всего за день до первого пожара в Мозырском районе огонь уничтожил идентичный зерносушильный комплекс на Гомельской птицефабрике.

Три зерносушилки за пять дней. Но производитель утверждает: к технике претензий быть не может.

Виталий Бузар, начальник отдела технического сервиса управляющей компании ОАО «Лидсельмаш»:

В основном проблема возгорания – халатность операторов. Не усмотрели. Этот очаг, если бы в определенный момент его сразу же рассмотрели, увидели, можно было бы погасить в считанные минуты.

Тем временем к конструкции попавших в сводки зерносушилок есть претензии и у спасателей. Потушить такой агрегат, оказывается, крайне сложно.

Юрий Соломаха, главный специалист инспекции надзора и профилактики Мозырского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям:

Конструктивная особенность данных зерносушильных комплексов в том, что в них не предусмотрено внутреннее пожаротушение. А при тушении пожара загрузка, которая является в этих комплексах, спекается.

Кстати, с первого сентября 2012 года все вновь вводимые в строй зерносушильные комплексы должны быть оборудованы внутренней системой пожаротушения. Но что делать тем хозяйствам, которые обзавелись сушилками ранее, – вопрос остается открытым. За последние несколько месяцев только в Гомельской области огнем уничтожено уже 6 сушильных комплексов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.