В Орше спасён мужчина, который находился в гараже с включенным двигателем автомобиля

Новости Беларуси. 14 февраля в полшестого вечера в Орше мужчина надышался выхлопными газами в запертом гараже.

По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие на вызов спасатели с использованием аварийно-спасательного инструмента проникли внутрь помещения. В машине с работающим двигателем находился 44-летний мужчина, он был в сознании.

Подразделения МЧС вынесли гражданина на улицу и передали медикам, которые после осмотра госпитализировали спасённого в медучреждение.

На неделе в Фаниполе ребёнок оказался заперт в машине.