В Орше спасён мужчина, который находился в гараже с включенным двигателем автомобиля

Новости Беларуси. 14 февраля в полшестого вечера в Орше мужчина надышался выхлопными газами в запертом гараже.
По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие на вызов спасатели с использованием аварийно-спасательного инструмента проникли внутрь помещения. В машине с работающим двигателем находился 44-летний мужчина, он был в сознании.
Подразделения МЧС вынесли гражданина на улицу и передали медикам, которые после осмотра госпитализировали спасённого в медучреждение.
На неделе в Фаниполе ребёнок оказался заперт в машине.
На помощь пришёл сотрудник ГАИ – здесь подробности.