Прямой эфир

В Орше спасён мужчина, который находился в гараже с включенным двигателем автомобиля

16 февраля 2020 07:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 14 февраля в полшестого вечера в Орше мужчина надышался выхлопными газами в запертом гараже. 

По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие на вызов спасатели с использованием аварийно-спасательного инструмента проникли внутрь помещения. В машине с работающим двигателем находился 44-летний мужчина, он был в сознании. 

Подразделения МЧС вынесли гражданина на улицу и передали медикам, которые после осмотра госпитализировали спасённого в медучреждение. 

На неделе в Фаниполе ребёнок оказался заперт в машине.

На помощь пришёл сотрудник ГАИ – здесь подробности

# Спасение # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Пинске LADA сбила на перекрёстке местную жительницу
16 февраля 2020 06:47

В Пинске LADA сбила на перекрёстке местную жительницу

В Пинске у девочки обнаружен ВИЧ, выясняются обстоятельства заражения
15 февраля 2020 11:33

В Пинске у девочки обнаружен ВИЧ, выясняются обстоятельства заражения

В Минске столкнулись Volkswagen и Renault, пострадали три человека
15 февраля 2020 08:56

В Минске столкнулись Volkswagen и Renault, пострадали три человека