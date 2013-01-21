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В Гомельской области в пожаре погибли трое

21 января 2013 11:21
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Новости Беларуси. В Рогачевском районе Гомельской области устанавливают причину пожара в частном доме. Трагедия унесла жизни трех человек - пожилой матери и  двух взрослых сыновей.

О горящем доме в службу спасения сообщили соседи. К моменту прибытия спасателей жилище было полностью охвачено огнем. Потолочные перекрытия рухнули. 

Тела погибших были обнаружены при разборе завалов. Всего за минувшие сутки в Гомельском регионе произошло 7 пожаров, на которых погибли 5 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

21 января в Беларуси стартовала Республиканская акция по предупреждению пожаров. Она продлится два месяца. За это время работники МЧС проверят частные дома, в которых по статистике происходит 90% пожаров.

В категории особого риска - неработающие и одинокие граждане, люди, злоупотребляющие спиртным и инвалиды. Спасатели проверят исправность печного отопления, а также наличие пожарных извещателей.

# происшествия # Пожар в доме # Фотофакт

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