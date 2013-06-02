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В Гомеле сильный ливень и потоп парализовали движение транспорта на несколько часов

02 июня 2013 13:26
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Новости Беларуси. Беларусь оказалась во власти грозового фронта. Синоптики объявили «оранжевый» уровень опасности. В Гомеле сильный ливень парализовал движение транспорта на несколько часов. Уровень воды на отдельных участках дорог достигал 70 сантиметров. Машины буквально плавали по проезжей части. Заложниками ситуации оказались также пешеходы и пассажиры общественного транспорта.

Вода затопила несколько подвалов жилых домов и цокольные помещения.

Между тем, во власти непогоды окажутся и другие регионы страны. По прогнозам синоптиков, ливни с грозами пройдут практически по всей республике. А в некоторых районах ожидается град. При этом усилится ветер. Его порывы могут достигать 20 метров в секунду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Потоп в Минске

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