В Гомеле 7-летние братья находились на подоконнике открытого окна на пятом этаже

Новости Беларуси. В Гомеле братья ползали по подоконнику квартиры на пятом этаже.

По информации МЧС, инцидент произошел днем 4 января. Окно квартиры было открыто, на подоконнике находились двое детей.

Под окнами дома спасатели развернули куб жизни. Было установлено, что в квартире находились два семилетних мальчика. Сотрудники МЧС через закрытую дверь узнали, что дети были дома одни. С ними установили контакт.

Братья рассказали, где работает их мама. Женщине оперативно позвонили. Оказалось, что с детьми должна была сидеть 25-летняя старшая сестра. Она в момент прибытия спасателей была в магазине.

Никто не пострадал. Спасатели беседовали с детьми до приезда взрослых.

В конце декабря 2017 года в Лельчицах спасателям позвонил малыш, который звал маму.