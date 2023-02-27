В Глубокском районе спасатели нашли потерявшуюся девочку, её госпитализировали с обморожением

Тревогу о пропаже ребенка забила мама. Она сообщила, что дочь заблудилась в лесном массиве и не может найти дорогу домой.

В спасательном ведомстве рассказали, что инцидент случился днем в воскресенье, 26 февраля. Девочка 2010 года рождения, погостив у бабушки, ехала домой. Она вышла на ж/д станции и решила сократить путь через лесной массив, но потеряла ориентацию на местности. Связь со спасателями подросток держала посредством мобильного телефона, который уже разряжался.

Спасателям удалось найти пострадавшую, после чего ее передали бригаде медиков. С обморожениями стоп подростка забрали в медучреждение.