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В Европе из-за осадков парализовано воздушное сообщение

12 декабря 2012 18:10
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Новости Великобритании. Крупнейший аэропорт Европы — британский Хитроу — отменил более 70 рейсов из-за сильного тумана. Самолеты из Лондона сегодня не полетят в Варшаву, Ниццу, Стокгольм и некоторые города Германии. Это вызвано необходимостью обработать машины составом против образования льда. По прогнозам метеорологов, сильный туман сохранится в Лондоне весь день.

Совсем нелетная погода и в Восточной Европе. В Украине обесточены более 570 населенных пунктов. Виной всему — сильный снег, который шел всю ночь. Пострадал и Киев. Из-за снегопада город практически остановился. На дорогах - пробки и значительно увеличение ДТП. Синоптики предупреждают, что сложные погодные условия сохранятся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Погода

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