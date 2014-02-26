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В Египте предотвращены теракты в ряде курортных зон

26 февраля 2014 09:22
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Новости Египта. В Египте предотвращены теракты в древнем монастыре Святой Екатерины и в ряде курортных зон. По данным сил безопасности, атакам экстремистов могли подвергнуться и объекты туристической инфраструктуры Синайского полуострова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Египетская армия уже провела серию масштабных рейдов. Ликвидировано более 80 боевиков, также в ходе спецопераций было уничтожено свыше сотни тайников, в которых хранились крупные арсеналы оружия.

На прошлой неделе  радикальные исламисты Египта потребовали от всех туристов покинуть страну до 20 февраля. В случае невыполнения требования, боевики пообещали устраивать в курортных зонах новые теракты. Данное заявление было сделано после того, как террорист-смертник взорвал туристический автобус, в котором ехали паломники-христиане из Южной Кореи. Тогда погибли четыре человека, около трех десятков были госпитализированы.

# происшествия # Теракт в Египте

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