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В ДТП в Миорском районе пострадали трое взрослых и ребёнок

07 мая 2019 07:11
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Новости Беларуси. 5 мая около шести вечера в Миорском районе легковой автомобиль съехал в кювет.  

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария случилась на дороге Дисна – Шарковщина. В какой-то момент 23-летняя жительница Полоцкого района на Citroen Xantia не смогла удержать машину на проезжей части. Иномарка съехала в левый кювет.  

В ДТП пострадали водитель, её 4-летняя дочь, 51-летняя женщина и 28-летний мужчина. Все они доставлены в медучреждение.  

Отмечается, что юная пассажирка находилась в детском удерживающем кресле и была пристёгнута.  

По факту происшествия ведётся проверка.  

Весной 2019 года в Лепельском районе произошло лобовое столкновение машин. 

Пострадала 3-летняя девочка – подробнее здесь.  

# Авария в Витебской области # происшествия

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