В ДТП в Миорском районе пострадали трое взрослых и ребёнок

Новости Беларуси. 5 мая около шести вечера в Миорском районе легковой автомобиль съехал в кювет.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария случилась на дороге Дисна – Шарковщина. В какой-то момент 23-летняя жительница Полоцкого района на Citroen Xantia не смогла удержать машину на проезжей части. Иномарка съехала в левый кювет.

В ДТП пострадали водитель, её 4-летняя дочь, 51-летняя женщина и 28-летний мужчина. Все они доставлены в медучреждение.

Отмечается, что юная пассажирка находилась в детском удерживающем кресле и была пристёгнута.

По факту происшествия ведётся проверка.

Весной 2019 года в Лепельском районе произошло лобовое столкновение машин.