3-летняя девочка пострадала при лобовом столкновении иномарок в Лепельском районе
Новости Беларуси. Утром 2 мая в Лепельском районе при лобовом столкновении иномарок пострадал трёхлетний ребёнок.
Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 58-летний житель Лепельского района за рулём Opel Vectra ехал по дороге Лепель – Краснолуки – Холопеничи.
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома
На 16 км дороги машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с Opel Omega, которым управлял 27-летний оршанец. В аварии пострадала трёхлетняя дочь жителя Орши, девочка с телесными повреждениями была госпитализирована.
Отмечается, что пострадавшая была пристёгнута ремнями безопасности и находилась в детском удерживающем кресле.
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома
По факту происшествия ведётся проверка.
Весной 2019 года под Солигорском в аварию попали 20-летний водитель-бесправник и трое несовершеннолетних.
Все они были госпитализированы – подробности здесь.