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3-летняя девочка пострадала при лобовом столкновении иномарок в Лепельском районе

05 мая 2019 09:54
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Новости Беларуси. Утром 2 мая в Лепельском районе при лобовом столкновении иномарок пострадал трёхлетний ребёнок.  

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 58-летний житель Лепельского района за рулём Opel Vectra ехал по дороге Лепель – Краснолуки – Холопеничи.  

3-летняя девочка пострадала при лобовом столкновении иномарок в Лепельском районе-1

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

На 16 км дороги машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с Opel Omega, которым управлял 27-летний оршанец. В аварии пострадала трёхлетняя дочь жителя Орши, девочка с телесными повреждениями была госпитализирована.  

Отмечается, что пострадавшая была пристёгнута ремнями безопасности и находилась в детском удерживающем кресле.  

3-летняя девочка пострадала при лобовом столкновении иномарок в Лепельском районе-4

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

По факту происшествия ведётся проверка.  

Весной 2019 года под Солигорском в аварию попали 20-летний водитель-бесправник и трое несовершеннолетних. 

Все они были госпитализированы – подробности здесь.  

# Авария в Витебской области # происшествия

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