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В ДТП в Гродно ребёнка выбросило через окно машины. У мальчика травма ноги и порезы

19 августа 2018 12:32
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Новости Беларуси. 18 августа на одном из перекрёстков в Гродно произошло ДТП.  

Как сообщает NewGrodno.by, в субботу утром Citroen C3 выезжал с ул. Коммунальной. В этот момент произошло столкновение с Toyota Corolla. Оба водителя говорят, что двигались на зелёный свет.  

В ДТП в Гродно ребёнка выбросило через окно машины. У мальчика травма ноги и порезы-1

Фото: NewGrodno.by  

В результате столкновения 9-летнего пассажира Citroen выбросило через окно на асфальт. Ребёнок получил травму ноги и порезы. Ехавшая в том же автомобиле девочка не пострадала. По словам очевидцев, она была пристёгнута ремнём безопасности.  

К месту ДТП выезжала скорая, которая доставила детей в медучреждение.  

В ДТП в Гродно ребёнка выбросило через окно машины. У мальчика травма ноги и порезы-4

Фото: NewGrodno.by  

В Toyota находился только водитель. При аварии в машине сработали подушки безопасности, гражданин не пострадал.  

На неделе в Гродно за руль Volkswagen сел пассажир с почти десятикратным превышением нормы алкоголя в организме. 

Мужчина хотел перепарковать автомобиль друга – подробности здесь.  

# Авария в Гродно # происшествия

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