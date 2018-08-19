В ДТП в Гродно ребёнка выбросило через окно машины. У мальчика травма ноги и порезы

Как сообщает NewGrodno.by, в субботу утром Citroen C3 выезжал с ул. Коммунальной. В этот момент произошло столкновение с Toyota Corolla. Оба водителя говорят, что двигались на зелёный свет.

Новости Беларуси. 18 августа на одном из перекрёстков в Гродно произошло ДТП.

В результате столкновения 9-летнего пассажира Citroen выбросило через окно на асфальт. Ребёнок получил травму ноги и порезы. Ехавшая в том же автомобиле девочка не пострадала. По словам очевидцев, она была пристёгнута ремнём безопасности.

К месту ДТП выезжала скорая, которая доставила детей в медучреждение.