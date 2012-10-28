В Дрездене скончался известный немецкий композитор Ханс Хенце

Новости Германии. В Дрездене на 87-м году жизни скончался известный немецкий композитор Ханс Вернер Хенце. Его называли одним из наиболее влиятельных авторов классической музыки.



Ханс Хенце написал более 200 произведений, включая симфонии, музыкальные постановки для балетов и отдельные сочинения для фортепиано, духовых и струнных инструментов.

За вклад в искусство Хенце удостоен нескольких наград. В 1990 году он получил Премию Эрнста фон Сименса - одна из наиболее престижных мировых наград в области музыки, которую музыканты сравнивают с Нобелевской. Композитор обладал титулами почетного доктора Эдинбургского университета, Высшей школы музыки и театра в Мюнхене и других учебных заведений.