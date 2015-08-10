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В Донецке неизвестные обстреляли автомобиль ОБСЕ

10 августа 2015 07:52
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Новости Украины. Донбасс снова под обстрелом, есть разрушения и раненые. Артиллерия атаковала город Ясиноватая, огонь ведется со стороны Авдеевки. Снарядами повреждены линии электропередачи, некоторые районы и вовсе обесточены. Информация о пострадавших пока уточняется. Ранее массированной атаке подверглась Горловка, в результате чего один человек погиб. В отдельных местах вспыхнули пожары.

В Донецке неизвестные обстреляли автомобиль ОБСЕ, о жертвах пока не сообщается. Всего за минувшие сутки режим тишины был нарушен более 120 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# происшествия # Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

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