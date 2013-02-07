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В Денвере многодетная мать расстреляла двоих детей и покончила с собой

07 февраля 2013 06:12
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Новости США. Новый случай стрельбы в США, погибли дети. В американском штате Колорадо за оружие взялась многодетная мать. Трагедия произошла в одном из районов Денвера.

Прибыв по адресу после экстренного звонка местных жителей, наряд полиции обнаружил в доме мертвыми двоих детей, застреленную женщину и еще одного тяжелораненого ребенка. В критическом состоянии он госпитализирован.

В ходе расследования установлено, что женщина была матерью девочек. Расстреляв своих детей, она свела счеты и с собственной жизнью. Причины поступка пока не известны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Стрельба

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