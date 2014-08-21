В Чили тысячу человек эвакуировали из метро из-за отключения электричества

Новости Чили. В столице Чили из метро эвакуировали тысячу пассажиров из-за аварии. В подземке города Сантьяго отключилось электричество. 40 минут ушло на то, чтобы открыть двери вагонов и вывести людей по рельсам до ближайших станций.

Авария, причины которой пока не известны, произошла на одной из главных веток столичного метрополитена.

А несколько дней назад ряд станций метро Сантьяго также был закрыт из-за неисправностей рельса. Это вызвало настоящий хаос в общественном транспорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.