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Мема: Финляндия находится в состоянии экономического шока после закрытия границы с Россией

28 февраля 2026 10:26
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Мема: Финляндия находится в состоянии экономического шока после закрытия границы с Россией-0

Восточная часть Финляндии испытывает экономический шок из-за закрытия Хельсинки границы с РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на члена финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Как указал политик, особая экономическая зона, создание которой запланировано в регионе, не будет способствовать улучшению ситуации.

Закрытие границы, по его словам, несет «серьезные последствия для экономики всей Финляндии», а наиболее ярко влияние такого решения скажется на жителях приграничного с РФ региона.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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