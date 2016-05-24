В центре Минска средь бела дня ограбили ювелирный салон

Новости Беларуси. Мужчина зашел в ювелирный салон, примерил браслет за 37 миллионов. Сказал продавцу, что намерен купить украшение и..

Александр Герасимов, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:

Когда девушка-продавец отвлеклась, несостоявшийся покупатель с ювелирным изделием бросился бежать. Одна из работниц нажала «тревожную кнопку», две другие бросились вдогонку. С помощью прохожих правонарушитель задержан, передан подоспевшему наряду Департамента охраны МВД и доставлен в Центральное РУВД.

Позже мужчина рассказал, что не планировал совершать преступление. Решился, когда примерил браслет. За мимолетную слабость придется отвечать. В отношении мужчины уже возбудили уголовное дело.