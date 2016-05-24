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В центре Минска средь бела дня ограбили ювелирный салон

24 мая 2016 14:14
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Новости Беларуси. Мужчина зашел в ювелирный салон, примерил браслет за 37 миллионов. Сказал продавцу, что намерен купить украшение и..

Александр Герасимов, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:
Когда девушка-продавец отвлеклась, несостоявшийся покупатель с ювелирным изделием бросился бежать. Одна из работниц нажала «тревожную кнопку», две другие бросились вдогонку.  С помощью прохожих правонарушитель задержан, передан подоспевшему наряду Департамента охраны МВД и доставлен в Центральное РУВД. 

Позже мужчина рассказал, что не планировал совершать преступление. Решился, когда примерил браслет. За мимолетную слабость придется отвечать. В отношении мужчины уже возбудили уголовное дело.

# происшествия # Александр Герасимов # Ограбление

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