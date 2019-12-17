В Минске разыскивают мужчину. Он может быть причастен к убийству

Новости Беларуси. В Минске разыскивают мужчину, который может быть причастен к убийству. По информации ГУВД Мингорисполкома, преступление было совершено 17 декабря на улице Космонавтов.

Фото: ГУВД Мингорисполкома

На вид мужчине 40 лет, рост около 165 сантиметров, крепкое телосложение, темные волосы. Был одет в куртку и штаны камуфляжной расцветки, черные ботинки.

Фото: ГУВД Мингорисполкома