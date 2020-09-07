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В Брестской области пять человек отравились грибами, трое из них умерли

07 сентября 2020 06:25
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Новости Беларуси. Осторожно, грибы! Тихая охота для пяти человек в Брестской области закончилась отравлением, трое из них умерли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, в 90 % случаев отравления бледной поганкой заканчивается летальным исходом.

В Брестской области пять человек отравились грибами, трое из них умерли-1

Так, в Лунинце после употребления ядовитых грибов умерли двое мужчин. Они перепутали их с условно съедобными зонтиками и сыроежками.

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В Пинске 9-летняя девочка поступила в больницу с острым пищевым отравлением. Предположительной причиной могло стать случайное употребление бледной поганки. В тяжелом состоянии ребенка доставили в Минск, где прооперировали, но спасти не смогли.

В Брестской области пять человек отравились грибами, трое из них умерли-4

Еще двое детей пострадали от употребления сырых неизвестных грибов. 3 сентября такой случай произошел в Жабинке с восьмилетним ребенком, немногим ранее – в Бресте с годовалой девочкой, которая во дворе дома нашла и откусила гриб. В этих случаях состояние детей удовлетворительное.

# Массовое отравление # происшествия # Фотофакт

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