В Брестской области пять человек отравились грибами, трое из них умерли

Новости Беларуси. Осторожно, грибы! Тихая охота для пяти человек в Брестской области закончилась отравлением, трое из них умерли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Лунинце после употребления ядовитых грибов умерли двое мужчин. Они перепутали их с условно съедобными зонтиками и сыроежками.

Как не ошибиться, собирая грибы, и какой первый признак отравления? Рассказывает главный токсиколог Минска

В Пинске 9-летняя девочка поступила в больницу с острым пищевым отравлением. Предположительной причиной могло стать случайное употребление бледной поганки. В тяжелом состоянии ребенка доставили в Минск, где прооперировали, но спасти не смогли.