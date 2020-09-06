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В Минске обнаружен автомобиль с ножами, топорами и листовками. Владелец скрылся

06 сентября 2020 19:24
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Новости Беларуси. 6 сентября во время так называемых мирных протестов на Партизанском проспекте правоохранителями был обнаружен подозрительный серебристый Opel, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

В Минске обнаружен автомобиль с ножами, топорами и листовками. Владелец скрылся-1

Сотрудники подошли для проверки, владелец тут же убежал и скрылся.  

В Минске обнаружен автомобиль с ножами, топорами и листовками. Владелец скрылся-4

Машину взломали и нашли в ней ножи, топоры, бело-красно-белые флаги и листовки с надписью «Забастовка».  

В Минске обнаружен автомобиль с ножами, топорами и листовками. Владелец скрылся-7

Личность владельца автомобиля установлена, его поиском занимаются сотрудники МВД.  

# Милиция Беларуси # происшествия # Фотофакт

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