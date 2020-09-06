В Минске обнаружен автомобиль с ножами, топорами и листовками. Владелец скрылся

Новости Беларуси. 6 сентября во время так называемых мирных протестов на Партизанском проспекте правоохранителями был обнаружен подозрительный серебристый Opel, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. 6 сентября во время так называемых мирных протестов на Партизанском проспекте правоохранителями был обнаружен подозрительный серебристый Opel, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Сотрудники подошли для проверки, владелец тут же убежал и скрылся.
Машину взломали и нашли в ней ножи, топоры, бело-красно-белые флаги и листовки с надписью «Забастовка».
Личность владельца автомобиля установлена, его поиском занимаются сотрудники МВД.