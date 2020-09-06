МВД сообщило о задержании мужчины, который распылил в лицо милиционера слезоточивый газ

Новости Беларуси. Правоохранители продолжают устанавливать лиц, причастных к беспорядкам и насилию в отношении сотрудников органов внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВД сообщило об очередном задержании. 3 сентября во время несанкционированной акции в Минске 40-летний мужчина распылил в лицо одного из милиционеров слезоточивый газ. Пострадавший был доставлен в больницу с химическим ожогом лица, шеи и глаз.

Нашли нарушителя на следующие сутки. Выяснилось, что мужчина ранее был судим, неоднократно привлекался к административной ответственности. Правовая оценка следователей: за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел возбуждено уголовное дело.

Видео с камеры наблюдения и допроса вы можете посмотреть выше.