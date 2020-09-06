Прямой эфир

МВД сообщило о задержании мужчины, который распылил в лицо милиционера слезоточивый газ

06 сентября 2020 14:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Правоохранители продолжают устанавливать лиц, причастных к беспорядкам и насилию в отношении сотрудников органов внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

МВД сообщило о задержании мужчины, который распылил в лицо милиционера слезоточивый газ-1

МВД сообщило об очередном задержании. 3 сентября во время несанкционированной акции в Минске 40-летний мужчина распылил в лицо одного из милиционеров слезоточивый газ. Пострадавший был доставлен в больницу с химическим ожогом лица, шеи и глаз.  

МВД сообщило о задержании мужчины, который распылил в лицо милиционера слезоточивый газ-4

Нашли нарушителя на следующие сутки. Выяснилось, что мужчина ранее был судим, неоднократно привлекался к административной ответственности. Правовая оценка следователей: за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел возбуждено уголовное дело.  

Видео с камеры наблюдения и допроса вы можете посмотреть выше.  

МВД сообщило о задержании мужчины, который распылил в лицо милиционера слезоточивый газ-7

– За что задержаны?  
– Задержан за то, что распылил баллончик газовый.  
– Кому распылили?  
– Это были сотрудники милиции.  

# Хулиганство # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Молодечно из горевшей квартиры спасена женщина
06 сентября 2020 06:29

В Молодечно из горевшей квартиры спасена женщина

Произошёл пожар на Жлобинской фабрике художественной инкрустации, пострадавших нет
05 сентября 2020 13:33

Произошёл пожар на Жлобинской фабрике художественной инкрустации, пострадавших нет

В Речицком районе женщина разжигала печь бензином и получила ожоги
05 сентября 2020 06:40

В Речицком районе женщина разжигала печь бензином и получила ожоги