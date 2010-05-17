В Бресте за убийство врача «скорой помощи» на скамье подсудимых оказались двое молодых людей

Прокуратура области возбудила дело по одной из самых жестких статей Уголовного кодекса. За убийство врача «скорой помощи» на скамье подсудимых оказались двое молодых людей 1988 и 1986 года рождения, к слову, один из них - гражданин России.

7 мая врач «скорой помощи», психиатр по специализации Николай Каплунов не пришёл на лекции в медицинский колледж. В тот же день родная сестра обнаружила связанное тело погибшего в его же собственной квартире.

Экспертиза установила: 52-летний мужчина скончался от черепно-мозговой травмы. Само убийство произошло накануне, в одиннадцать часов вечера. Подобного рода преступлений в Брестской области не знали вот уже 25 лет. Двое задержанных, а ими оказались молодые люди 1988 и 1986 годов рождения, показания дают неохотно. К слову, один из задержанных — гражданин Российской Федерации.

Сергей Туровец, первый заместитель прокурора Брестской области:

По характеру нападения предположили, что всё-таки преступники шли с целью ограбления и убийства, потому что в доме всё было перевёрнуто, искали деньги. В процессе расследования преступления, благодаря брестским оперативникам, преступников задержали за 10 дней.

Прокуратура Брестской области возбудила уголовное дело по статье 39, часть 5. Это одна из жёстких статей Уголовного кодекса, и преступникам придётся ответить по всей строгости закона.