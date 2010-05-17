В Бобруйске в воде оказались более сотни подворий

Проливные дожди особенно затронули Могилевскую область. Эвакуации не потребовалось, но коммунальные службы устраняют последствия стихии до сих пор.

Не успели в Бобруйске отойти от последствий весеннего паводка, как в город снова пришла большая вода. На этот раз из-за проливных дождей. Буквально за час из-за сильного ливня здесь было затоплено около 20 улиц.

Фаина Сокол вспоминает тот вечер с ужасом. Говорит, ливень был такой силы, что через 15 минут вода затопила не только двор, но добралась и до дома. Ночевать пришлось в бане. Из необходимого взяли только кое-какую одежду, одеяло, подушки и кошку Красотку с четырьмя котятами.

Похожая картина и у соседей. Испорченная мебель, ковры, у кого-то в воде оказался автомобиль. Евдокия Ивановна Кондратьева и вовсе едва не утонула в своих четырех стенах. Хорошо, сосед бдительным оказался, помог старушке выбраться, когда вода уже была по пояс.

Евдокия Кондратьева:

Это первый раз такое у нас. Было в 1997-1998, но тогда вода постояла и ушла. Такое чудо первый раз за 86 лет вижу.

Не припомнят на своей практике таких коварных ливней и местные коммунальники. Почти четверть всей месячной нормы осадков выпало всего за час и только в одном районе города. Ливнёвки перед стихией оказались бессильны. На помощь прибыли расчёты МЧС. Уже вторые сутки они откачивают воду из частного сектора.

Александр Худолеев, начальник Бобруйского горрайотдела по ЧС:

Привлекаются как автоцистерны для откачки воды, так и более мощные насосные станции и перевозные пожарные мотопомпы.

Андрей Коваленко, заместитель председателя Бобруйского горисполкома:

Ещё много работ по восстановлению, в том числе и дорожного покрытия. Не то, что ливнёвки не справились, а сами дороги не выдержали натиска потока. Размыло около 5 улиц.

Сейчас в городе работает специальная комиссия. Она подсчитает ущерб, нанесённый гражданам стихией. На местах работают и представители страховых компаний. Местные власти готовы помочь пострадавшим одеждой .Тем, у кого дома остаются подтопленными могут временно переехать в местную гостиницу. Правда, покидать свои жилища никто не торопится.