В Бресте подросток открыл стрельбу по соседским детям из пневматического пистолета и повредил автомобиль

Новости Беларуси. Шокирующий случай в Бресте. Подросток открыл стрельбу по соседским детям из пневматического пистолета. Все это произошло средь бела дня. Среди ребят есть пострадавшие. Повреждения получил автомобиль, за которым школьники прятались. Задержали снайпера прямо в его квартире.

Тихий день, казалось, не предвещал никакой беды. К полудню во дворе скопилось много детей – трое из них играли прямо под окнами дома. Вплоть до того момента, пока с балкона не послышались первые выстрелы пневматического пистолета. Живой мишенью для хулигана стали трое соседских ребят.

О том, что они будут играть не в футбол, а в войнушку, причем по самым жестким правилам, Егор догадался не сразу. Бежать куда подальше решил лишь после того, как понял: пули летят далеко не из игрушечного пистолета.

Егор Раевский, ученик 2-го класса средней школы № 5 Бреста:

Даник сказал: «Оттуда-оттуда». А я не понял, думал, что сверху стреляют. А потом увидел, что у парня пистолет.

Светлана Раевская, мама пострадавшего:

Они думали, что это какая-то игра, что это кто-то шутит. Уже потом, когда стало больно, попали в ногу кому-то, в спину, тогда уже поняли, что это что-то серьезное, начали прятаться.

Вовремя укрыться от опасности второклассник и его друзья не успели. Коварная металлическая дробь соседского хулигана настигла их в песочнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Егор Раевский, ученик 2-го класса средней школы № 5 Бреста:

Моему другу попали в ногу. Потом мы начали прятаться, потом я бежал и мне попали в плечо.

От такой неожиданной атаки ребятам пришлось искать спасения за автомобилями. Стекло одного из них рассыпалось вдребезги. Не будь этого препятствия, пуля могла угодить ребенку в лицо. Милицию вызвала хозяйка машины.

Инна Плисюк, владелец автомобиля:

Дети говорят, что по ним стреляли. Они говорят, что с первого этажа. Парень рыженький, короткостриженый.

Злоумышленником оказался 15-летний подросток. Причем никто из соседей такого от него не ожидал.

Марина Дранькова, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области:

Злоумышленником является учащийся первого курса профессионального лицея Бреста. В тот момент он был трезв. С потерпевшим конфликтов не возникало. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 «Особо злостное хулиганство» Уголовного Кодекса Республики Беларусь.

К счастью, Егор и его друзья отделались легкими ушибами и синяками. О том, что все могло закончиться не так радужно, они, кажется, так до конца и не поняли.