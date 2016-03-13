Мужчина умер во время конкурса по поеданию блинов в Воронеже

Новости России. Мужчина умер на конкурсе по поеданию блинов во время празднования Масленицы в Воронеже.

Как сообщают очевидцы произошедшего, в какой-то момент участнику стало плохо.

Юлия, очевидец произошедшего (новостному порталу Воронежа):

На праздник один из гипермаркетов привез готовые блинчики. Организаторы расставили столы, накрыли и решили провести конкурс, кто быстрее съест блины. Но одному из участников стало плохо. Я так поняла, что он подавился.

В сводках происшествий значится, что мужчина умер из-за проблем с сердцем. Точную причину трагедии установит судмедэкспертиза.

Напомним, на неделе массовые гуляния в Бресте едва не закончились трагически для 65-летнего белоруса:

пенсионер подавился блином во время участия в конкурсе «едоков».

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