Пьяный тракторист два часа удирал от ГАИ, пока не застрял в деревьях

Новости Беларуси. Мужчина на тракторе «Беларус» несколько часов скрывался от правоохранителей, за что и заработал шесть протоколов.



В тот день 40-летний работник хозяйства пахал поле около деревни Полесье Петриковского района. Вечером по пути следования сельхозтехники в парк рейдовая группа РОВД обратила внимание на довольно странную манеру вождения и решила проверить у тракториста документы. Однако вместо остановки тот ударил по газам и, съехав на поле, рванул к соседней деревне.

Погоня за горе-трактористом, чей плуг по пути снес не одно дерево, длилась около двух часов.

Инспекторы неоднократно просили водителя остановиться и даже сделали несколько предупредительных выстрелов. Остановился гонщик в лесу, застряв между деревьев. Трактор заглох, не сумев проскочить между двумя деревьями.



В отношении задержанного составлено шесть административных протоколов. Общая сумма штрафов – 11 миллионов рублей. В крови задержанного обнаружили около двух промилле алкоголя.

Судя по сводкам новостей, на что только не идут пьяные водители для того, чтобы не быть пойманными.

Так, например, в феврале пьяный водитель нырнул в коллектор, пытаясь скрыться от инспекторов ГАИ. Неудачному побегу предшествовала погоня. Мужчина не раз игнорировал требование остановится. В конце концов притормозил возле коллектора, бросил машину, а сам нырнул в воду. Вытащить беглеца из ледяной воды удалось, когда тот уже сильно замерз. Подробности происшествия вы узнаете из видео.