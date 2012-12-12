В Бресте на заводе три строителя упали с 10-метровой высоты на бетон

Новости Бреста. ЧП в Бресте на электроламповом заводе в Бресте. Во время проведения малярных работ на строителей обрушилась балка. Один работник скончался, двое получили травмы и были госпитализированы.

Одного молодого человека после оказания медицинской помощи отпустили домой. Второй - в тяжелом состоянии все еще в больнице. Мама пострадавшего Ивана — Галина Федоровна — примчалась в больницу сразу после того, как узнала о трагедии. 22-летний молодой человек в тяжелом состоянии, говорит мало, жалуется на боль во всём теле.

Галина Бандык:

Занимались покраской. Что там как конкретно получилось, он фактически ещё не говорит и, если честно, говорит, что мало помнит, что произошло.

Сегодня утром Ивана перевели из реанимации в нейрохирургическое отделение областной больницы. Но делать окончательные прогнозы врачи пока не берутся.

Виктор Воронко, заведующий нейрохирургическим отделением Брестской областной больницы:

Черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы груднично-поясничной области, области таза, конечностей. Его состояние расценивается как тяжелое. Потому что идёт ещё этап диагностический, ещё неизвестно, что мы найдём у данного пациента.

ЧП на электроламповом заводе сейчас - тема номер один в разговорах брестчан. От случившегося в шоке и работники предприятия. Информация о трагедии скудная.

Известно, что трое строителей красили стены в стекловаренном цеху. На объекте они трудились три месяца, работы шли к завершению. Как внезапно на леса, где они работали, обрушилась металлическая балка - и люди упали на бетонный пол с 10-метровой высоты.

Анатолий Белковский, заместитель директора по кадрам и социальным вопросам предприятия:

Каких-то специальных исследований не проводилось. Есть правила безопасности, которым мы должны следовать. В связи с этим работники прошли специальные медицинские допуски на работу на высоте, были куплены необходимые приспособления для работы на высоте. Куплено всё новое в сентябре. Работы на этом участке приостановлены до выяснения причин случившегося. Возобновлены будут только после выяснения причины и принятия мер.

На месте происшествия работает комиссия: следователи и сотрудники инспекции труда. Делать выводы: кто виноват — не спешат.

Леонид Федорук, главный государственный инспектор Брестского областного управления Департамента государственной инспекции труда:

Будут устанавливаться виновные. Пока изучаются материалы. Ничего конкретно сказать пока не могу. Всё.

Дмитрий Кондратюк, старший следователь Московского районного отдела Бреста Следственного комитета Республики Беларусь:

Уголовное дело будет возбуждено, когда будут выяснены все обстоятельства произошедшего. И когда можно будет дать точную оценку действиям каждых лиц, как данного предприятия, так и самих работников, которые сорвались с лесов.

Предполагается, что проверка завершится через две недели. Тогда же обнародуют подробности этого ЧП на производстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.