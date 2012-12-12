В штате Орегон мужчина в белой маске расстрелял покупателей торгового центра

Новости США. Мужчина в белой маске открыл стрельбу из полуавтоматической винтовки по посетителям торгового центра в пригороде Портленда штата Орегон. Он начал стрелять в ресторанном дворике.

Со словами «Я стрелок» мужчина ворвался в здание торгового центра. В молле вспыхнула паника: сотни людей бросились к эскалаторам, сотни нырнули под прилавки.

Как передают информагентства, три человека, включая стрелка, погибли. Преступник отказался вступить в переговоры с полицией и был убит при попытке оказать сопротивление.

По меньшей мере, десять человек получили ранения различной степени тяжести. Из них один человек находится в критическом состоянии. Имя стрелявшего не разглашается в интересах следствия.