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Умерла певица Галина Вишневская

12 декабря 2012 08:49
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Новости России. Печальные известия пришли из мира искусства. В Москве скончалась «царица русской оперы» Галина Вишневская. Знаменитой певице было 86.

Галина Вишневская дебютировала на сцене Большого театра в 1952 году. Она исполнила партию Татьяны в «Евгении Онегине». За годы работы певица создала десятки незабываемых женских образов в русских и западноевропейских оперных шедеврах. Пела на крупнейших сценах мира. Выступала с самыми выдающимися мастерами мировой музыкально-театральной культуры. Прощание с Галиной Вишневской состоится 13 декабря.

Президент Беларуси выразил глубокие соболезнования родным, близким, а также коллегам покойной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Звезды # Гибель музыканта

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