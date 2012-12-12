Умерла певица Галина Вишневская

Новости России. Печальные известия пришли из мира искусства. В Москве скончалась «царица русской оперы» Галина Вишневская. Знаменитой певице было 86.

Галина Вишневская дебютировала на сцене Большого театра в 1952 году. Она исполнила партию Татьяны в «Евгении Онегине». За годы работы певица создала десятки незабываемых женских образов в русских и западноевропейских оперных шедеврах. Пела на крупнейших сценах мира. Выступала с самыми выдающимися мастерами мировой музыкально-театральной культуры. Прощание с Галиной Вишневской состоится 13 декабря.

Президент Беларуси выразил глубокие соболезнования родным, близким, а также коллегам покойной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.