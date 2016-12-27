В Бресте к 18 годам приговорили россиянина, который за 20 лет изнасиловал 35 белорусок

Новости Беларуси. В Бресте 27 декабря огласили приговор по громкому уголовному делу. 45-летнего жителя Санкт-Петербурга осудили за изнасилование 35 женщин. Преступления он совершал в течение 20 лет.

Следствие не сразу смогло связать все эпизоды – факты изнасилований и действий сексуального характера были не только по Брестской, но и по Минской области. Уже позже следствие установило, что россиянин нападал на женщин с 1994 года во время своих коротких визитов к матери в Березовский район. Задержали его еще в 2015 году, все это время следователи распутывали сложную цепочку преступных эпизодов.

Почти все нападения были совершены вблизи железнодорожных остановок. В некоторых случаях подозреваемый забирал у жертв ценные вещи, угрожая ножом. После его задержания стали всплывать новые факты. Всего потерпевшими признаны 35 человек. 11 из них после нападения в милицию не обращались.

Надежда Некрашевич, старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области:

Потерпевшими являлись 35 человек. В том числе 3 малолетние, 5 несовершеннолетних. Преступления были направлены против половой свободы женщин. Как уже известно, обвиняемый привлекался к уголовной ответственности на территории Республики Польша за аналогичные преступления и угон. А также на территории Российской Федерации. Обвиняемый был признан вменяемым.

27 декабря Брестский областной суд огласил приговор. За содеянные преступления россиянину придется провести за решеткой в колонии усиленного режима 18 лет. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.