В Бешенковичском районе микроавтобус с пассажирами вылетел в кювет, где столкнулся с фурой

Новости Беларуси. Встретились в кювете. В Бешенковичском районе микроавтобус, в салоне которого находилось 8 пассажиров, вылетел в кювет, где столкнулся с фурой. Водитель грузовика не справился с управлением и оказался за пределами проезжей части.

Не прошло и получаса, как на том же участке дороги занесло «Газель». Машина уже в кювете и протаранила автопоезд.

Пострадавших в результате аварии нет. Одна из основных версий нестандартного ДТП – гололедица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.