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В Бресте 35-летний участник массовых беспорядков стал фигурантом уголовного дела

02 декабря 2020 15:28
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Новости Беларуси. Один из активных участников массовых беспорядков 10 августа в Бресте стал фигурантом уголовного дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бресте 35-летний участник массовых беспорядков стал фигурантом уголовного дела-1

Мужчина повредил городское имущество на проспекте Машерова, а также применял насилие к сотрудникам милиции.

В Бресте 35-летний участник массовых беспорядков стал фигурантом уголовного дела-4

Позже правоохранителям удалось установить личность 35-летнего жителя областного центра. Оказалось, у мужчины богатое криминальное прошлое. Задержанный около 30 раз привлекался к административной ответственности, в том числе за хулиганство.

# Акции протеста # происшествия # Фотофакт

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