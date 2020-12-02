В Бресте 35-летний участник массовых беспорядков стал фигурантом уголовного дела

Новости Беларуси. Один из активных участников массовых беспорядков 10 августа в Бресте стал фигурантом уголовного дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина повредил городское имущество на проспекте Машерова, а также применял насилие к сотрудникам милиции.