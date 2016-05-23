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В Бресте 2-летний мальчик упал с 8-го этажа: ребенок в больнице в тяжелом состоянии

23 мая 2016 16:58
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Новости Беларуси. ЧП в Бресте. Из окна 8 этажа жилого дома выпал двухлетний ребенок. Подробности инцидента выясняются. Пока известно лишь, что мама малыша в злополучный момент была дома. На месте происшествия работают следователи. Мальчик в тяжелом состоянии госпитализирован. За его жизнь борются врачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Маркевич, очевидец происшествия:
Ребенок упал. Подбежал мужчина. Поднял на руки. Потом выбежал я во двор. Он уже лежал на земле, но жив был.

Нина Безак, очевидец происшествия:
Скорая приехала быстро, но ребенок плакал.

Обновлено 24.05.2016
К сожалению, спасти ребенка не удалось.

# происшествия # Падение с высоты

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